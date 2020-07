Cacciatori di San Miniato in assemblea al circolo La Catena

Assemblea di Federcaccia a San Miniato. L’appuntamento è per martedì (28 luglio) al circolo La Catena in prima convocazione alle 21 e in seconda convocazione alle 21,30.

L’assemblea è aperta a tutti i cacciatori, ai tartufai e ai cittadini e vi parteciperanno il presidente regionale di Federcaccia Marco Salvadori e quello provinciale Alfonso Papa. All’ordine del giorno, oltre alla discussione sulla nuova legge regionale, l’approvazione del bilancio 2019 e il resoconto dell’annata venatoria 2019-2020. .

L’assemblea è organizzata nel rispetto della normativa anti Covid. Obbligatorio, per i partecipanti, l’uso della mascherina.