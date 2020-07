L’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto ha ricevuto la donazione di un monitor touch screen da dedicare alle attività degli alunni disabili e ipovedenti.

A consegnare questo inaspettato regalo alla dirigente scolastica Maria Elena Colombai sono stati Antonio Papini, presidente dell’associazione Con Leo nel Cuore e da Yuri Profeti e Manola Rossi del gruppo I ragazzi del ’68. La donazione è stata fatta in memoria della loro coetanea recentemente e prematuramente scomparsa Cinzia Ferri.

Acquistando il Monitor Touch Led Asus VT229H – uno schermo che in pratica funziona con lo stesso procedimento di un tablet – l’associazione Con Leo nel cuore e il Gruppo I ragazzi del ’68 hanno risposto ad esigenza specifica dell’istituto scolastico. Grazie a questo strumento infatti i docenti potranno migliorare la qualità dell’apprendimento, in particolare per gli alunni disabili, ma non solo.

La dirigente scolastica Maria Elena Colombai, a nome di tutto l’Istituto, ha ringraziato vivamente della donazione ricevuta, auspicando in una sempre più proficua partecipazione alle attività della scuola, tale da far conoscere sul territorio queste ottime iniziative.