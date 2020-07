Variante San Pierino, approvato il protocollo: via al primo stralcio

“Con un investimento regionale da 1.433.000 euro, il tratto stradale tra lo svincolo della Sgc FiPiLi nel comune di San Miniato (viale Marconi) e San Pierino nel comune di Fucecchio sarà adeguato e messo in sicurezza”.

La giunta della Regione Toscana ha infatti approvato lo schema del protocollo, proposto dall’assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che sancisce l’accordo tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per la realizzazione del primo stralcio dell’opera.

Il progetto, elaborato dal Comune di Fucecchio che per la sua predisposizione ha investito 50mila euro, prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale che sarà utile per collegare in maniera più fluida, sicura e sostenibile anche centri di interesse come la stazione ferroviaria San Miniato Fucecchio e il cimitero di San Pierino (qui). Le risorse regionali, messe a bilancio per il 2021, serviranno per finanziare la realizzazione del primo stralcio dell’opera.

“La Srt 436 Francesca – spiega l’assessore Ceccarelli -, sulla quale verte l’intervento, è divenuta di competenza regionale a seguito della revisione della rete stradale nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018. Vista dunque la criticità del tratto, che ha una larghezza non idonea agli elevati volumi di traffico che vi transitano, la Regione ha deciso di sostenere il Comune di Fucecchio nella messa in sicurezza dell’infrastruttura. Estremamente positivo l’inserimento nel progetto di una pista ciclopedonale per il collegamento con il cimitero di San Pierino e la stazione ferroviaria di Fucecchio-San Miniato, che incentiva la mobilità sostenibile oltre a separare le diverse tipologie di traffico, aumentando la sicurezza per ciclisti e pedoni”.