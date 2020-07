Verso il Tubone, intervento da 500mila euro a Montelupo

L’intervento di Acque riguarda un tratto di condotta idrica a servizio del Tubone. L’intervento da quasi 500mila euro consentirà di risolvere i ripetuti problemi che si presentano in via della Pesa a Montelupo Fiorentino alle condutture dell’acqua.

Un lavoro risolutivo, programmato in stretta sinergia con l’amministrazione comunale già nel momento in cui venivano svolti i pur sempre necessari interventi tampone per risanare le singole rotture.

L’intervento, che migliorerà il servizio idrico nella frazione e nella parte sud orientale del capoluogo, era già stato annunciato nel gennaio scorso e preventivato per l’estate 2020. Nonostante i periodi di stop, dovuti all’emergenza sanitaria, i lavori partiranno come da programma.

Ovviamente sono previsti cambiamenti di viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori.