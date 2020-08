Oggi, lunedì 3 agosto, è stata annunciata ufficialmente l’approvazione da parte del Consiglio regionale della mozione “che impegna la giunta ad attivarsi per l’istituzione di una sede del tribunale a Empoli, rafforzando al contempo anche l’istituto del Giudice di Pace», presentata dal consigliere Enrico Sostegni.

“Non abbiamo ancora vinto, ma è un tassello fondamentale per la riapertura delle porte del tribunale di Empoli”, commenta Roberto Nannelli, avvocato responsabile scientifico dell’Associazione per l’istituzione del Tribunale Ordinario di Empoli.

L’approvazione della mozione è un passo avanti importante per Empoli, ma anche per tutti gli 11 comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, così come per gli altri 4 comuni del Valdarno Inferiore (San Miniato, Santa Croce, Montopoli, Castelfranco di Sotto), che vogliono di nuovo il Tribunale e la Procura sul territorio. Il progetto, iniziato con un incontro con l’allora neosindaco Barnini nel 2014, è giunto a un passo importante, coadiuvato da un nutrito report fatto di ricerche, statistiche e dati demografici, che ha portato all’attenzione l’importanza del progetto per “snellire” il lavoro civile e penale in atto a Firenze e Pisa e per dare maggiori e migliori servizi a cittadini e imprese.

“Sappiamo che questa è una proposta storica, ambiziosa e anche difficile, ma voglio evidenziare che le ragioni che ci hanno portato a realizzarla non sono campaniliste, ma basate sulla consapevolezza del tessuto demografico e produttivo del territorio, altamente competitivo a livello regionale” commenta il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che sottolinea l’importanza del progetto non solo a livello giuridico e territoriale, ma anche come servizio ulteriore da offrire ai cittadini, concetto ribadito dal sindaco di San Miniato, Simone Giglioli: “sappiamo che la lentezza della giustizia civile e penale grava sul territorio e anche sugli investimenti esteri, quindi questa è una battaglia giusta, che va perseguita per dare sempre miglior servizi a imprese e cittadini”, conclude il sindaco in rappresentanza dei comuni del Cuoio.

All’incontro erano presenti anche il senatore Dario Parrini, Confindustra, Cna e altri rappresentati dell’Associazione per la ricostruzione del tribunale a Empoli, che si auspicano l’apertura delle porte del nuovo tribunale nel cuore del circondario dell’Empolese Valdelsa presto.