Montopoli Valdarno, comune aperto anche il sabato

Dal 31 agosto, il palazzo comunale di Montopoli Valdarno rimarrà aperto al pubblico anche la mattina del sabato. Una scelta di riapertura che l’amministrazione Capecchi ha ritenuto utile per i cittadini montopolesi, una scelta operata sulla base di valutazioni del contesto sociale, demografico, produttivo locale e sanitarie.

“Abbiamo ritenuto – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – che il contesto produttivo territoriale, prevalentemente basato sulla presenza di fabbriche e l’ambiente fondamentalmente rurale del nostro territorio faccia si che una buona fetta di cittadinanza del nostro comune sia di fatto impegnata in attività lavorative che si articolano su tutta una giornata piuttosto che in turni più caratteristiche degli ambienti sociali urbani tipici delle grandi città.

Se consideriamo poi che la distribuzione demografica della popolazione del comune di Montopoli vede la presenza di molte persone anziane, che di fatto costituiscono ancora una massa critica di domanda che non può essere soddisfatta attraverso l’uso di sistemi informatizzati, servizi on line e procedure a distanza, ecco che abbiamo ritenuto doveroso quantomeno effettuare la valutazione della fattibilità di un’organizzazione del lavoro che consentisse l’apertura al pubblico nel giorno del sabato mattina e la sua sperimentazione con lo scopo di effettuare una valutazione dei flussi effettivi della domanda e del miglioramento della qualità dei servizi offerti. Penso che in un periodo così complesso e delicato come l’attuale è importante che le istituzioni siano vicine e accessibili al cittadino che di fatto è il vero azionista di maggioranza delle realtà pubbliche”.

“Il periodo di emergenza legato al covid – aggiunge l’assessore al personale Roberta Salvadori – e la necessità di usare sempre e comunque tutte le precauzioni possibili hanno fatto il resto. Riuscire a effettuare il più possibile la diluizione degli accessi alla struttura, ci è parso ancora fondamentale e quantomai appropriato, allo scopo aumentare l’orario di apertura al pubblico per ridurne la portata nei singoli giorni.

Per farlo è stato necessario rimodulare i processi di lavoro e l’organizzazione degli uffici ma ci siamo sforzati di farlo perché i cittadini possano fruire di servizi e risposte che disegnino una Montopoli sempre più a misura di persona. Una riorganizzazione possibile anche grazie all’impegno dei responsabili dei servizi, alla dedizione dei dipendenti per il loro lavoro e al confronto costruttivo con le rappresentanze sindacali”.

Il nuovo orario partirà dal 31 agosto con una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2020 durante la quale sarà valutato il servizio in funzione della domanda effettiva rilevata e riguarderà i servizi maggiormente frequentati dall’utenza quali l’ufficio anagrafe e servizi demografici, l’ufficio relazioni con il pubblico Urp e protocollo, l’ufficio servizi scolastici, educativi e culturali e l’ufficio tributi.