Una prima tranche di lavori di asfaltatura è già partita e altri cantieri saranno aperti a settembre. In questi giorni, inoltre, sono partiti i lavori anche nel teatro comunale. Il Comune di Santa Maria a Monte è ripartito dopo lo stop obbligato dal lockdown anche dei cantieri.

“Questa amministrazione comunale – racconta l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi – da anni si impegna in un più ampio progetto di ripavimentazione del manto stradale all’interno di tutto il territorio comunale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

I lavori, in questa fase, vedono coinvolte le strade di via Taccione e via di Bientina nella traversa Fanfano, dove si sono già conclusi i lavori di manutenzione. E, poi, via Bindone, via Capanne e via del Pesco.

Una seconda parte di interventi vedrà coinvolte nel mese di settembre via Capanne e via Francesca Sud, in direzione Castelfranco di Sotto.

Nel primo caso l’intervento riguarderà opere di regimazione delle acque meteoriche e nel secondo sarà migliorata la fruibilità della banchina per la creazione di un percorso pedonale. Le opere di miglioramento della sicurezza stradale termineranno, salvo imprevisti nel mese di ottobre”.

Hanno un costo di circa 30mila euro, i lavori di riqualificazione del teatro comunale. La platea avrà nuove poltrone, dato che le sedute esistenti sono ormai vecchie. Altri lavori saranno eseguiti ai fini della sicurezza antincendio. Sarà, inoltre, ripulita e ritrattata la pavimentazione lignea del palco e della platea e dovrà anche essere ripavimentata la scala interna.