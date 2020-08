E’ in corso di sostituzione la condotta idrica passante per via Montanelli, tra Catena e San Miniato Basso. L’intervento di Acque sull’acquedotto nel comune di San Miniato punta a migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto quindi in passato a frequenti rotture.

Si tratta in realtà di una “doppia operazione”, con oltre 500 metri di nuove tubazioni, poiché saranno completamente ammodernate due infrastrutture diverse: la condotta di adduzione – di più grandi dimensioni, che trasporta l’acqua dalla fonte di approvvigionamento alla rete delle varie zone del territorio servito – e la condotta di distribuzione, di diametro leggermente più piccolo, che serve a trasferire la risorsa fino ai singoli punti di consegna. Un progetto significativo, pianificato mentre il gestore idrico svolgeva gli “interventi tampone” al verificarsi dei singoli guasti, a causa delle condizioni piuttosto delicate delle condotte esistenti. Da qui la decisione, in sinergia con l’amministrazione comunale, di risanare il tratto di rete con un doppio intervento risolutivo. Oltre a via Montanelli, il lavoro interesserà anche poche decine di metri della Sp Tosco romagnola Ovest.

“Oltre a eliminare il rischio di rotture – sottolinea il presidente di Acque Giuseppe Sardu – e di conseguenza i disagi per gli utenti gli obiettivi dell’intervento sono quelli di un potenziamento della rete idrica e di una interconnessione tra le reti adduttrici, in modo da garantire la continuità del servizio anche nei periodi di scarso approvvigionamento, come ad esempio durante le siccità estive”.

“Bene – per il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – investire nel rifacimento della rete idrica nel nostro territorio ci sono molti tratti che hanno necessità di essere sistemati perché ormai obsoleti, tra questi anche via Montanelli. Ogni investimento rappresenta la possibilità di migliorare le attuali condizioni, per questo ringrazio l’azienda per aver inserito le risorse per questo intervento tra le priorità ed aver dato il via ai lavori, nonostante le difficoltà del momento”.

Le attività, compreso il rifacimento degli allacci d’utenza, termineranno indicativamente entro dicembre. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura del tratto di strada interessato dai lavori.