Caccia, il tesserino è meglio digitale. Basta una App

I tesserini venatori dell’annata 2020-2021 saranno consegnati al comando di polizia municipale in piazza XX settembre a San Miniato solo su appuntamento, nel rispetto delle misure covid 19.

Al momento però non sono ancora disponibili e non è possibile indicare la data di inizio della consegna. Si invitano i cacciatori ad utilizzare il tesserino venatorio digitale scaricabile dalla app Toscaccia che, oltre ad essere gratuita, ha il vantaggio di non doversi recare in Comune per l’attivazione.

Si ricorda ai cittadini che, al momento della domanda di ritiro del nuovo tesserino venatorio, occorre presentare il tesserino venatorio della stagione precedente oppure ricevuta di avvenuta restituzione, la licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità (validità sei anni dalla data di rilascio), l’attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa e quelle del pagamento della tassa provinciale e della Atc di residenza venatoria.

E’ necessario, inoltre, presentare la licenza di caccia.

Se il cacciatore ha smarrito il tesserino deve presentare denuncia di smarrimento in originale o copia conforme.