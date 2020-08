Agosto senza il Dolcione a Orentano, ma le giostre ci sono

Agosto senza il Dolcione di Orentano a causa Covid19 ma il sindaco Gabriele Toti per la sua frazione d’origine non ha voluto far passare le tradizionali festività agostane in sordina e così non almeno le giostre per i bambini ci saranno.

Le giostre dello spettacolo viaggiante stanno per accendersi in piazza San Lorenzo. Da oggi, sabato 8 agosto, fino a domenica 23 agosto, bambini e ragazzi potranno divertirsi sulle varie attrazioni installate nel centro del paese.

Le giostre saranno in tutto dieci. La loro varietà riuscirà ad attrarre diverse età. Dal mini bruco mela e i gonfiabili, per i più piccoli, al tagadà e la realtà virtuale per i ragazzi più grandi.

Le attrazioni saranno allestite nel rispetto delle norme anti-Covid. Sarà quindi possibile poterne fruire in tutta sicurezza.