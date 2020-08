Nel sorriso di Valeria, riconvocata l’assemblea annuale dopo l’annullamento per Covid

Dopo il rinvio dovuto all’emergenza Covid 19, è riconvocata l’assemblea annuale dell’associazione Nel sorriso di Valeria per l’approvazione del bilancio 2019: sarà il 29 agosto a Sonnino, in provincia di Latina.

S può partecipare anche per delega, da rilasciare in calce alla convocazione, e ogni socio può ricevere fino a due deleghe. All’assemblea saranno presenti il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, che ricorderanno e rafforzeranno nel quinto anniversario il Patto di amicizia tra le due città, come già fatto nel novembre scorso a San Miniato.

Intanto, in Costa d’Avorio, dove l’associazione è attiva, sono in corso gli esami per la fine dell’anno scolastico e prima dell’assemblea dovrebbe arrivare il rapporto annuale con notizie più dettagliate. Le domande per le borse di studio scadono il 30 settembre e si possono inviare, con la documentazione, anche per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org.