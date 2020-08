Tre appuntamenti in ricordo di Oriana Fallaci

I giorni e gli orari sono ancora da definire, e molto dipende da come si evolverà la situazione sanitaria. Ma comitato Oriana Fallaci, presieduto da Marco Cordone, è deciso: quest’anno le celebrazioni saranno a Fucecchio, Gambassi Terme e Firenze.

Anche quest’anno, conferma Cordone, esponente della Lega e fondatore del comitato Oriana Fallaci, sarà organizzata la giornata in ricordo dello “scrittore” – così recita una lapide apposta sulla sua tomba – fiorentino, simbolo del ruolo della donna nella società contemporanea.

Fallaci fu la prima donna corrispondente di guerra nel 1967, durante il conflitto nel Vietnam e fu ferita gravemente nell’ottobre 1968, pochi giorni prima dell’inizio delle olimpiadi in Messico, durante il massacro di Tlatelolco.

Martedì 15 settembre, con orario da stabilire, ci sarà la deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Oriana Fallaci, al cimitero evangelico Agli Allori e un momento di raccoglimento. A Firenze, entro il mese di settembre, avranno luogo le tradizionali Letture Fallaciane che quest’anno saranno tratte dal libro “Insciallah”, nel trentennale della sua pubblicazione (1990).

La novità di quest’anno sarà che la giornata in ricordo di Oriana Fallaci avrà delle appendici, tra settembre e ottobre anche a Fucecchio e a Gambassi Terme, luogo protagonista di un articolo pubblicato dal settimanale Epoca nel 1952 dal titolo “Era con Cucchi e Magnani e non lo sapeva”, dove una giovane Fallaci descrive un episodio di forte caratterizzazione politica, ambientato in una società ancora fortemente rurale, quale era quella gambassina dell’epoca.