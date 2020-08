TosCaccia, anche Castelfranco di Sotto preferisce la app

Per la prossima stagione venatoria, il Comune di Castelfranco di Sotto invita tutti i cacciatori residenti a scaricare e utilizzare sul proprio smartphone l’applicazione TosCaccia, disponibile sia per dispositivi Android che Ios.

L’App è un “tesserino venatorio digitale” reso disponibile dalla Regione Toscana e consente di esercitare regolarmente la caccia senza necessità di ritirare il tesserino venatorio cartaceo nel proprio comune di residenza. Per qualunque informazione sull’utilizzo di tale applicazione, è possibile consultare il sito della Regione Toscana.

Per chi invece fosse ancora interessato al ritiro del tesserino venatorio cartaceo, il Comune informa che la consegna inizierà nei prossimi giorni negli uffici della polizia municipale, come avvenuto negli scorsi anni. In ottemperanza alle misure adottate a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, la consegna avverrà previo appuntamento telefonico al numero 0571-487255 da concordare, fino al 19 agosto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 del martedì e giovedì.

Nella prima fase di appuntamenti sarà possibile prenotare la consegna del tesserino ai diretti interessati fino alla data del 28 agosto. Successivamente saranno rese note ulteriori modalità di prenotazione e consegna. Al momento del rilascio, il cacciatore deve avere con sé il tesserino venatorio della stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione, licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, allegato (giallo) alla licenza di caccia, attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa, attestazione del pagamento della tassa provinciale e attestazione del pagamento della Atc di residenza venatoria e di eventuali altre Atc.

In caso di smarrimento del tesserino dell’anno precedente o dell’allegato alla licenza di caccia, si dovrà presentare copia della denuncia di smarrimento in originale o in copia conforme. In caso di mancanza di anche solo uno dei documenti richiesti, non si potrà procedere con la consegna del tesserino.