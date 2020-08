“Dalla parte dei cacciatori”, l’aiuto di Federcaccia e Arct San Miniato per i tesserini venatori

Federcaccia e Arct di San Miniato “operano nell’interesse del cacciatore per tutelarne l’immagine, gli interessi, i diritti”. Per questo, il presidente della Federazione Italiana della Caccia di San Miniato Claudio Rosi ci tiene a ricordare che “In merito all’utilizzo dell’app TosCaccia è nostro interesse promuovere e favorirne l’utilizzo per l’evoluzione del cacciatore. Certamente non permetteremo che passi il messaggio che sia un’imposizione.

Salvaguardare i diritti dei nostri cacciatori è una mission che porteremo avanti senza indugi. Invitiamo tutti i cacciatori a segnalarci con la massima urgenza eventuali disguidi o problematiche“.

Il suggerimento di usare la app per rinnovare il tesserino venatorio, nei giorni scorsi è arrivato dai comuni di San Miniato (qui) e Castelfranco di Sotto (qui), con la volontà di ridurre file e quindi la possibilità di contagio. La popolazione dei cacciatori, però, non è tutta dotata di smartphone e di qui il chiarimento e la disponibilità dei Cacciatori.

“Sarebbe stata auspicabile – spiega Federcaccia – una condivisione maggiore da parte dell’amministrazione comunale con le associazioni venatorie per trovare una soluzione operativa e concreta ed evitare che il cacciatore vada incontro a pesanti sanzioni amministrative. E’ dovere della Federcaccia fare chiarezza e dare un’informative completa e certa”.

Per questo, “informiamo che i tesserini venatori sono rilasciati dalla Regione Toscana e consegnati ai Comuni da una società esterna. I Comuni hanno poi l’obbligo di inserirli nel sistema informatico della Regione. A San Miniato, i tesserini sono arrivati giovedì 13 e verranno distribuiti da lunedì 17 agosto. Sul tema la Federcaccia ha avuto un incontro con il comandante della polizia municipale per chiarire alcuni aspetti in merito alla non corretta informativa emanata dall’amministrazione comunale uscita sui giornali locali e soprattutto per predisporre un servizio efficiente per la distribuzione dei tesserini, visti i tempi ormai ridotti.

Il tutto per tutelare il diritto del cacciatore cittadino di ricevere la documentazione necessaria in tempo utile per svolgere l’attività venatoria, come da normative vigente.

La app “non è un obbligo ma una facoltà concessa al cacciatore l’utilizzo del tesserino venatorio per il quale occorre un apparato mobile (cellulare) dotato di sistema Android. Chi ha già utilizzato lo scorso anno il sistema digitale deve attendere il 25 agosto, giorno in cui la Regione – ci dicono – renderà operativo il sistema per la stagione venatoria 2020-2021. Il Cacciatore collegandosi con la App dovrà verificare la variazione del numero del tesserino. Chi intende avvalersi per la prima volta del tesserino elettronico deve invece attendere fino al 25 agosto per scaricare la App da Google Play seguendo le istruzioni sul video del cellulare.

In merito alla consegna dei tesserini, con spirito di massima collaborazione, la Federcaccia e gli Appartenenti alla Confederazione Cacciatori Toscani ha convenuto con il comandante della Municipale di essere parte attiva nella consegna, attivandosi con i suoi volontari per mantenere aperto l’Ufficio in San Miniato in piazza del Popolo 17 e dotare il cacciatore di un ulteriore punto di appoggio per il ritiro dei tesserini”.

Chi preferisce la carta al telefono, quindi, può presentarsi al comando della polizia municipale telefonando per la prenotazione al numero 0571-406406 o all’Ufficio Federcaccia di San Miniato il lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 12 e il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20.