Guasto improvviso nella rete idrica, disagi a Pisa

Un guasto improvviso, avvenuto stamattina (17 agosto), ha causato un’interruzione idrica nel comune di Pisa. È tuttora in corso l’interruzione nella zona industriale di Montacchiello e in una parte della zona industriale di Ospedaletto a est della tangenziale di via Gronchi.

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Per limitare i disagi agli utenti, nella tarda mattinata saranno allestiti due punti di rifornimento idrico sostitutivo, tramite due autobotti: la prima nel parcheggio di via Meucci di fronte alla concessionaria Bmw di Ospedaletto, la seconda a Montacchiello nel parcheggio di via Umberto Forti dietro il grattacielo Le Vele.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 15, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Per altre informazioni è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.