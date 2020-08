Obbligo di mascherina dalle 18, via ai controlli

Dopo l’ordinanza di ieri (16 agosto) del ministro della salute Roberto Speranza che obbliga a indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 laddove non è possibile mantenere il distanziamento, oggi (17 agosto) si è riunito il comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica alla presenza dei rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine e del comune di Firenze.

Lo scopo era quello di valutare le iniziative da attuare per il contenimento del contagio da Covid-19 in seguito all’ordinanza del ministro Speranza che è in vigore da oggi al 7 settembre. A tal proposito è stata disposta l’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine e della polizia municipale per carantire il rispetto delle misure, quali l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici dove è più probabile che si formino assembramenti.

Il comitato si riunirà dopo una prima fase di controlli per valutare l’andamento, l’esito e riesaminare la situazione per eventuali nuove iniziative.