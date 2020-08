Telecamera termografica e tablet, le donazioni al comune di Santa Maria a Monte

Una telecamera termografica e un tablet, queste sono le donazioni che ha ricevuto il comune di Santa Maria a Monte da due donatori diversi. A voler fornire l’ente di un ulteriore apparecchio per la misurazione della temperatura è una ditta del Comune, mentre a regalare il tablet è stata una privata cittadina.

Gesti che si compiono e apprezzano ancora, dato che sono strumenti utili alla collettività e per il bene pubblico. Del termoscanner probabilmente ce ne sarà bisogno ancora per molto, tenendo sempre d’occhio la curva dei contagi nella speranza che cali. La telecamera sarà utilizzata per misurare la temperatura all’ingresso del municipio in piazza della Vittoria. Invece, il tablet sarà trasferito all’istituto comprensivo Giosuè Carducci dove sarà messo a disposizione degli studenti, nella speranza che lo utilizzino in classe non per la didattica a distanza.

In ogni caso, visto il particolare momento, dotarsi di uno strumento informatico duttile come un tablet non può che contribuire alla continuità dell’insegnamento, qualsiasi cosa accada nei mesi a venire. E, nel migliore dei casi, Santa Maria a Monte avrà una scuola più digitalizzata.