Rilascio tesserini venatori, ecco quando a Santa Croce sull’Arno

Da lunedì 24 agosto è possibile prenotare il ritiro del tesserino venatorio a Santa Croce sull’Arno. La date e gli orari del ritiro sono per i cacciatori residenti non intenzionati o impossibilitati a scaricare il tesserino venatorio digitale utilizzando sul proprio smartphone l’applicazione TosCaccia, disponibile sia per dispositivi Android che Ios.

Lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28 si possono ritirare al comando della polizia municipale di Santa Croce dalle 14 alle 19,30. Giovedì 27 dalle 8 alle 13,30 e dalle 14 alle 19,30, mentre sabato 29 solo la mattina dalle 8 alle 13,30.

Per evitare assembramenti occorre prendere appuntamento telefonando al numero 057121943. Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi con la licenza di porto di fucile uso caccia in corso di validità, le ricevute di pagamento tassa di concessione governativa, della tassa di concessione regionale e A.T.C. di residenza venatoria e di eventuali altre A.T.C., con l’allegato regionale alla licenza di caccia e con il tesserino venatorio stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione.