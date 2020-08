Controlli anti-Covid, chiuso noto pub di viale Italia a Pontedera

Multa e chiusura per cinque giorni, questo il prezzo da pagare per il pub di viale Italia a Pontedera che non rispettava le linee guida che riguardano gli assembramenti e l’uso delle mascherine.

Dopo i controlli della polizia di Stato e della polizia locale, nella notte tra venerdì e sabato, il pub è stato sanzionato perché né gli avventori né il personale in servizio rispettava le norme di sicurezza, senza nemmeno indossare le mascherine.

I controlli, in particolare durante le ore della “movida”, proseguiranno, assicurano le forze dell’ordine, al fine di far rispettare le linee guida emanate dal governo. È il secondo provvedimento sanzionatorio a Pontedera che colpisce un noto locale, dopo il caso del Golena.