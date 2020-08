C’erano pannelli di vetro e imballaggi di cartone, tutti ispezionati dai militari della stazione carabinieri forestale di Ceppeto, nel fiorentino. Alla fine, attraverso l’analisi dei rifiuti abbandonati nelle campagne, sono riusciti a risalire a una ditta di Prato che conduce campagne pubblicitarie.

Adesso il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in base al Testo Unico Ambientale per smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Stessa sorte è toccata ad un collaboratore del titolare della ditta che lo ha coadiuvato nell’azione criminosa. I due rischiano l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2mila 600 a 26mila euro.

L’area è in questione è una zona di campagna nel comune di Sesto Fiorentino, in località Mollaia, dove più volte sono stati abbandonati rifiuti per la facilità di accesso e per il fatto che sia nascosta alla visuale.