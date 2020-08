“Iniziare l’anno scolastico con tutte le aule delle dimensioni adeguate a garantire il distanziamento sociale di bambine, bambini, ragazze, ragazzi e insegnanti”. Con questo obiettivo, sono in corso i lavori nei plessi scolastici del comune di Santa Croce sull’Arno.

“Come avevamo anticipato lo scorso luglio – precisa l’amministrazione comunale -, sono tanti i lavori progettati e finanziati per consentire la riapertura delle scuole garantendo tutti i distanziamenti richiesti dalla normativa anti covid”. Le scuole coinvolte nei lavori di adeguamento sono la Primaria Copernico, la scuola media Banti di Santa Croce sull’Arno, la Primaria Pascoli, la scuola dell’infanzia Poggio Fiorito, la Primaria Torello della Maggiore. L’investimento complessivo ammonta a 120mila euro, di cui 50mila di fondi propri del Comune e 70mila di fondi Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

“Santa Croce sull’Arno – spiega il sindaco Giulia Deidda – fin da subito è uscita dal lockdown ripartendo proprio dai bambini, in questo senso continueremo a monitorare i lavori in maniera attenta e puntuale perché la riapertura delle scuole è un diritto per tutti i nostri piccoli cittadini, che meritano tutto il nostro impegno e la nostra attenzione, affinché non perdano nemmeno un giorno di questo anno scolastico che sta per iniziare. Santa Croce sull’Arno è stata pronta nel cercare fin da subito la soluzione più efficace e stabile per consentire il rientro in aula: la scuola è da sempre la nostra priorità”.

(Notizia in aggiornamento)