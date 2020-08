Corso Oss, al via le prove per quasi 1200 candidati

Si terranno la prossima settimana, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, al Palazzo dei congressi di Pisa (Via Matteotti 1) le prove di selezione per l’ammissione al ‘Percorso 1000 ore’ del corso per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dalla Azienda Usl Toscana nord ovest.

In considerazione dell’alto numero di partecipanti, sono 1.181 i convocati, e per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e la riduzione del rischio di contagio da Covid-19 la prova di selezione si svolgerà in più sessioni consecutive su tre giornate secondo il seguente calendario:

Mercoledì 2 settembre

Orario di convocazione: 8-9 – Iniziali dei cognomi da Abat a Biis

Orario di convocazione: 11.30-12.30 – Iniziali dei cognomi da Bimb a Cias

Orario di convocazione: 15-16 – Iniziali dei cognomi da Cign a Fant

Giovedì 3 settembre

Orario di convocazione: 8-9 – Iniziali dei cognomi da Fara a Inno

Orario di convocazione: 11,30-12,30 – Iniziali dei cognomi da Inse a Marz

Orario di convocazione: 15-16 – Iniziali dei cognomi da Masc a Patr

Venerdì 4 settembre

Orario di convocazione: 8-9 – Iniziali dei cognomi da Pavo a Sant

Orario di convocazione: 11,30-12,30 – Iniziali dei cognomi da Sard a Zurl

Per evitare assembramenti e semplificare le procedure di accesso, i candidati dovranno presentarsi: esclusivamente nei rispettivi turni di convocazione (giorno e orario indicato nel calendario); muniti di documento d’identità in corso di validità; con specifica autodichiarazione (scaricabile sul sito www.uslnordovest.toscana.it) completa in ogni sua parte e firmata, quale misura di prevenzione e contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid- 19; muniti di mascherina che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o Ffp2/Ffp3, senza valvola, durante tutte le fasi della prova e sin dall’identificazione. Sarà impedito l’accesso a chi è privo di mascherina.

I candidati saranno accolti al check point collocato nell’area esterna del Palazzo dei Congressi e sarà consentito il passaggio esclusivamente a coloro che risultino convocati in quella sessione e in quella fascia oraria. Verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner ed impedito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi. Al check point sarà verificata anche la mascherina in possesso del candidato.

Al termine della prova saranno comunicati i tempi di deflusso, in modo tale da non creare code in prossimità delle vie di uscita. Il candidato che non si presenta nel giorno ed orario di convocazione indicato nel calendario di dettaglio sarà considerato rinunciatario.

Sul sito www.uslnordovest.toscana.it nella sezione ‘Come fare per’ alla voce ‘Accedere ai Corsi Oss’ sono pubblicati i calendari dettagliati di ogni di ogni giornata con l’indicazione, per ciascun candidato, dell’ora di convocazione, il modulo di autodichiarazione, l’elenco dei candidati ammessi e tutti gli altri dettagli.