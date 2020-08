Lavoro, il Comune di Montopoli Valdarno assume un cantoniere e un tecnico

Due nuovi bandi di concorso per l’assunzione di un istruttore informatico (scade il 14 settembre) e di un esecutore cantoniere (che scade il 10). Li ha pubblicati il Comune di Montopoli Valdarno che continua, così, la ricerca di personale nonostante il blocco delle operazioni e i disagi prodotti alla pandemia da covid 19.

Continuano, quindi, le operazioni di potenziamento del personale dipendente che l’amministrazione comunale aveva programmato e approvato con il proprio piano dei fabbisogni e lo stanziamento di fondi. Questi nuovi bandi arrivano dopo i concorsi banditi per l’assunzione di 2 agenti e un funzionario di polizia (qui), un tecnico laureato per il settore lavori pubblici e un istruttore tecnico destinato al settore ambiente.

“Gli obiettivi ultimi di questo potenziamento – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore Roberta Salvadori – sono quelli di sviluppare un ammodernamento dei processi di lavoro che risultino appropriati ai bisogni dell’utenza e che tendano a offrire servizi moderni, flessibili, snelli a misura del cittadino. Questi obiettivi ambiziosi non possono che passare attraverso il rafforzamento delle risorse umane e lo sviluppo delle competenze specifiche e trasversali di profili professionali appropriati alle nuove sfide che ci attendono.

E’ in linea con queste premesse che il palazzo comunale, dal mese di settembre, rimarrà aperto e a disposizione dei cittadini per i servizi demografici, anagrafe e stato civile, per l’Urp e i servizi scolastici. L’apertura degli uffici avverrà tutti i sabato dalle 9 alle 13. Ed è ancora sulla base di queste premesse che si è sviluppato e portato a termine il sistema di prenotazione on line che, resa operativa in breve tempo anche grazie al settore competente diretto dalla responsabile Giglioli, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana sul sito del Comune.

Per migliorare in maniera continua il livello di qualità dei servizi offerti, chiediamo ai cittadini di segnalare eventuali disagi iniziali che il nuovo sistema potrebbe causare al numero 3358096619 che questa amministrazione ha istituito per info e segnalazioni”.