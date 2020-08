Personale scolastico, più di 3mila prenotazioni per il test rapido nell’Empolese

Hanno raggiunto quota 7.801 i test sierologici volontari eseguiti sul personale scolastico nelle strutture territoriali della Ausl Toscana centro nella prima settimana di attività del servizio dal 24 al 28 agosto. Di questi test effettuati in tutti gli ambulatori dedicati della Ausl Toscana centro ed eseguiti nei quattro laboratori aziendali di Prato, Empoli, Firenze e Pistoia, il numero dei positivi rilevati è in totale 75, mediamente omogeneo con il rilievo del dato relativo al territorio pistoiese, confermando l’andamento delle infezioni da covid 19 di questi ultimi mesi nel territorio della Asl Toscana Centro.

A Empoli, in particolare, i dati dei sierologici eseguiti dal 24 al 28 agosto sono 1.317 di cui 1307 negativi e 10 positivi pari al 0,76%.

Il test utilizzato non distingue i diversi anticorpi (IgG e IgM) ma è finalizzato a individuare i negativi e i positivi che dovranno fare il tampone naso faringeo. Coloro che sono risultati positivi al test sierologico di screening, devono contattare il numero verde regionale 800556060 per effettuare il tampone orofaringeo che confermerà o meno definitivamente la positività o no.

Per i test sierologici sul personale scolastico è ancora questa la settimana decisiva. Ad oggi la Asl Toscana centro ha registrato 20.987 prenotazioni da parte del personale scolastico che si è prenotato fino all’11 settembre per effettuare il test nelle strutture territoriali Asl dedicate.

A Empoli sono 3.020 le prenotazioni complessive, compresi gli ospedali di Castelfiorentino e di Fucecchio.