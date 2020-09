Dopo 4 giorni, si riaccendono i lampioni a Staffoli

“Giulia si sono riaccesi i lampioni”. La notizia arriva alla sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda proprio mentre parla con IlCuoioinDiretta. Una cittadina di via del vino a Staffoli comunica a Deidda che la pubblica illuminazione ha ripreso a funzionare, dopo quasi cinque giorni di lampioni spenti. Via del vino, infatti, è una di quelle strade di Staffoli che da domenica, dopo il grosso temporale (qui), sono al buio. Tra queste ci sono le arterie più importanti della frazione, anche piuttosto trafficate, come via livornese. Ora però sembra che i lampioni siano tornati a illuminare le strade.

In questi giorni le notifiche sui telefoni cellulare della sindaca e delle opposizioni non smettevano di arrivare. Tutti volevano sapere a cosa fosse dovuto il guasto e soprattutto quando sarebbe tornata l’illuminazione. “Se la sindaca informa i cittadini su tutte le altre questioni, perché non parla agli staffolesi e spiega che c’è un guasto? Tra l’altro, l’assessore ai lavori pubblici è anche di Staffoli”. Lo ha chiesto anche Enzo Oliveri, consigliere di minoranza a Santa Croce sull’Arno. Sulla questione anche l’altra consigliera di opposizione, nonché candidata al consiglio regionale per le elezioni di settembre, Benedetta Cicala era intervenuta: “Vogliamo sapere perché si verificano questi disservizi – ha detto -. I cittadini meritano una risposta”.

E la risposta l’ha data il capo cantoniere all’amministrazione: “Il guasto – ha detto Deidda riportando le parole del tecnico – era dovuto alla presenza di acqua in alcune componenti degli impianti dell’illuminazione, per cui bisognava aspettare che asciugasse per poi individuare il guasto e intervenire”. Ecco, dunque, a cosa sono dovuti i giorni di attesa.

“Noi abbiamo affidato la manutenzione dei lampioni a una ditta esterna – ha spiegato la prima cittadina – quindi questo non è un lavoro che dobbiamo fare noi direttamente. Abbiamo chiesto alla ditta di intervenire subito da lunedì e sono intervenuti. Stamattina erano di nuovo a lavoro e dovrebbe essere tutto sistemato. I lampioni ora dovrebbero accendersi in tutte le strade di Staffoli”.

Deidda non nasconde che i guasti sono dovuti a “impianti vetusti. Noi – ha concluso – abbiamo messo 40mila euro nel bilancio per la manutenzione dell’illuminazione pubblica, ma il piano è senz’altro quello dell’efficientamento energetico dell’impiantistica”.