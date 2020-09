I colori della musica, ecco la sigla ufficiale

Prendi un’idea, mettici una giornata di sole in compagnia e un corpo di ballo: così nasce la canzone I colori della musica di Federico Sferruzza. I suoni sono quelli del tormentone estivo, ma c’è anche uno stacco rap a ricordare i sacrifici e il lungo percorso fatto dalla scuola di canto e musical I colori della musica di Santa Maria a Monte, di cui il brano sarà la sigla.

Il video ufficiale è uscito da pochi giorni, ma il progetto dura da molto più tempo. Il testo è pronto da mesi, già da prima dell’arrivo del Coronavirus, che, se da un lato ha bloccato tutti gli eventi soprattutto per i lavoratori dello spettacolo, dall’altro, ha permesso al gruppo di avere più tempo per lavorare sulle coreografie e sviluppare le idee per il video. Video che è nato per caso: “Un giorno – ha spiegato Federico Sferruzza – ho fatto sentire la canzone a Franchino e ho detto che avrei dovuto montare un video e quel punto lui mi ha offerto i servizi del suo videomaker, visto che in quel periodo era fermo”.

Riprese e montaggio video sono, infatti, di Luca Favre, ma nel video c’è tanto di Santa Maria a Monte: c’è la regia di Eleonora Carli, titolare de I colori della musica che ha curato anche i costumi e il trucco, c’è Jonathan Buscicchio, noto ballerino di latino-americano e commesso alla Guelfa AllGoods che balla insieme a Ilenia Ferraioli, anche lei ballerina e barista del Luna Rossa. E poi ci sono gli allievi e le allieve del corpo di ballo che si sono mossi sulla coreografia di Anthony di Blasi.

Il testo, oltre ad essere orecchiabile e pensato per essere ballato, descrive anche quelle che sono le attività della scuola: “La canzone parla della scuola – ha spiegato l’autore -. La prima parte è dedicata alla musica, con tutti gli strumenti, mentre la seconda al musical, alla recitazione, al teatro. E poi la parte rap che è un po’ la storia della scuola di canto tra alti e bassi, tra momenti di difficoltà e soddisfazioni. Eleonora, la titolare, ha cantato sia dai piccoli palchi delle sagre paesane sia dal palco di X-Factor”.

“Visto che facciamo musical e non possiamo esibirci – ha spiegato Sferruzza – abbiamo deciso di fare una canzone. Dato il momento particolare e per evitare assembramenti faremo altre produzioni video. Anche durante la quarantena non è stato facile lavorare sulla coreografia ognuno da casa propria”. È stato, insomma, un modo per portare avanti la produzione artistica nonostante lo stop imposto dalle misure sanitarie. Un adattamento non facile a nuove forme artistiche, anche piuttosto dispendiose da un punto di vista economico, in attesa di tornare in scena dal vivo.

Intanto, nel giro di poche settimane, la scuola di canto tornerà anche in centro storico a Santa Maria a Monte, nel suo vecchio fondo di via Carducci dopo 4 anni di assenza. Quattro anni in cui le lezione si erano spostate a San Donato. Per l’occasione, oltre a presentare il locale rinnovato, sarà lanciata ufficialmente anche la sigla.