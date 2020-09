Una prima simulazione è stata fatta subito, con i bambini chiamati al banco e perfino alla lavagna come in un normale giorno di scuola. In realtà tutto si è svolto in un museo, per la precisione nella struttura espositiva a fianco degli scavi archeologici di San Genesio.

È qui che la classe seconda della primaria Collodi di Ponte a Elsa trascorrerà il prossimo anno scolastico (qui). Una scelta detratta dalle normative anti covid sul distanziamento fisico, ma pensata anche come forma di sperimentazione per un’inedita fusione tra scuola e museo.

“Una sorta di osmosi, che vogliamo portare avanti anche in futuro una volta superata l’emergenza” ha detto il sindaco Simone Giglioli illustrando il progetto alla presenza della viceministro all’istruzione Anna Ascani, arrivata oggi 5 settembre a San Genesio. “I ragazzi – ha detto Giglioli – sono la categoria che ha subito i maggiori effetti durante il lockdown. È fondamentale farli tornare a scuola ma farlo in sicurezza. Da qui è nato questo progetto, per reperire uno spazio in più, ma che fosse congeniale alla didattica. Questo è un luogo con una valenza simbolica e storica importante per San Miniato, questo è stato il primo vero centro storico di San Miniato. Ringrazio la giunta e gli uffici comunali che da un mese e mezzo lavorano per far tornare a scuola i nostri figli, anche trovando soluzioni straordinarie perché la pandemia non era sui nostri manuali”.

“Alla fine dello scorso anno – spiega il direttore della scuola Sacchetti Andrea Fubini – ci siamo subito detti che avremmo avuto bisogno di spazi aperti, di portare le classi fuori dalla scuola. Ne abbiamo parlato con l’amministrazione comunale e questo è diventato un progetto di comunità. Dal punto di vista scolastico la parte importante è l’accordo con l’università di Pisa, sia con archeologia che con scienze della formazione, che prevede dei percorsi didattici multidisciplinari che coinvolgeranno in questo luogo tutto l’istituto”.

“Questo progetto – spiega Lorenzo Fatticcioni, direttore dei musei – inizialmente ci ha preoccupato perché stravolge le funzioni museali, ma in realtà è venuto fuori qualcosa di innovativo. Di fatta ci sarà una didattica curricolare integrata, perché le materie vengono ‘piegate’ alla dimensione storica di questo posto. I ragazzi lavoreranno poi sui temi della musealizzazione, attraverso momenti di condivisione. Questo progetto potrà poi essere replicato anche in futuro con una turnazione delle classi, ognuna delle quali potrà stare al museo un mese e la virare su un determinato argomento”.

“Quando abbiamo progettato questa struttura – aggiunge Federico Cantini, docente Università di Pisa e direttore degli scavi – avevamo in mente uno spazio che fosse modificabile, infatti all’interno è tutto su ruote. Con questo progetto i ragazzi saranno a contatto con le testimonianze del passato e saranno portati anche a farsi delle domande. Potrebbe diventare anche un modello per altre realtà”.

“La scuola elementare di Ponte e Elsa – spiega l’assessore Marzia Fattori – è la più vecchia ed è una scuola che già in condizioni normali ha spazi risicati. Non a caso siamo in graduatoria per ricevere i finanziamenti ministeriali per iniziare i lavori del nuovo edificio scolastico. Abbiamo capito subito che Ponte a Elsa ci avrebbe richiesto una soluzione alternativa. Qui a San Genesio non è stato necessario fare troppi interventi. A breve partiranno anche i lavori di copertura degli scavi, grazie a finanziamenti europei, in particolare per rendere fruibile tutto l’anno i resti della chiesa e in particolare il mosaico della cripta”.

“Quando ci siamo confrontati con l’emergenza – la conclusione della viceministro – abbiamo capito subito la necessità di accrescere gli spazi scolastici. In questo modo è stato acceso un farò su un problema antico, perché l’Italia ha molti plessi non conformi alla didattica. Avere una scuola museo o una scuola che diventa museo significa capire davvero questo tipo di esigenza, anche perché la scuola deve svolgere un ruolo diverso rispetto al passato. La scuola ha svolto un ruolo fondamentale in questo Paese per accedere allo studio e fare un salto in avanti e io credo che il nostro boom economico sia avvenuto perché si è avuto il coraggio di investire in istruzione. L’investimento che è stato fatto qui deve andare ancora in questa direzione: dal 14 torniamo a garantire il diritto all’istruzione, ma allo stesso tempo abbiamo imparato quanto è importante investire sulla scuola”.