Buoni sconto e sito internet, così la farmacia Civitas di Montopoli si rinnova

Punta alla digitalizzazione e a un’offerta più completa e conveniente per i clienti. Così la farmacia comunale Civitas di Capanne, nel comune di Montopoli in Valdarno, si rinnova: i clienti possono beneficiare di promozioni e di buoni sconto dedicati grazie a una semplice carta fedeltà.

Da qualche giorno, infatti, è possibile ritirare la propria fidelity card, con la quale sarà possibile accumulare punti fedeltà in ogni farmacia comunale del progetto Farm@rete –San Miniato, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e, appunto, Montopoli in val d’Arno– usufruendo delle promozioni che le farmacie stesse applicheranno sui prodotti presenti in negozio. Ad oggi, le carte fedeltà rilasciate dalla Farmacia comunale Civitas sono ben 170. Un’occasione dedicata ai clienti della Farmacia, che possono così entrare a far parte di un network che garantisce un’esperienza personalizzata per l’acquisto di farmaci e prodotti per la persona.

“La nostra farmacia comunale –dice il sindaco Giovanni Capecchi – continua a rappresentare un presidio sanitario fondamentale per la nostra comunità. Anche nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria, il personale della Civitas non ha mai mancato di offrire il proprio servizio a battenti aperti alla cittadinanza, mantenendo inalterato il proprio orario di apertura continuato per accogliere ed assistere il maggior numero di persone, trovando in essa un punto di riferimento”.

A breve, infine, la Farmacia comunale Civitas avrà il proprio sito dedicato. Un ulteriore passo in avanti per avvicinare i clienti e assicurare loro tutta la necessaria assistenza, anche direttamente sui loro computer o smartphone. Prossimamente, i possessori della carta fedeltà, sul sito, potranno anche visionare e conoscere le promozioni attive e fare prenotazioni on-line.