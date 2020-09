Chiarimenti sulla Tari, gli operatori Alia incontrano i cittadini in comune a Fucecchio

Operatori di Alia Spa saranno presenti all’Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Fucecchio per fornire informazioni e chiarimenti sulla bolletta della Tari (seconda rata in acconto) in scadenza il prossimo 15 settembre.

Il servizio sarà attivo giovedì 10 settembre e martedì 15 settembre dalle 9 alle 13. Gli operatori riceveranno solo su appuntamento da prendere telefonando ai numeri 800 888 333 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e sabato dalle 8,30 alle 14,30 o allo 0571 196 93 33 per le chiamate da rete fissa o da rete mobile (a pagamento secondo il proprio piano tariffario). Oppure, infine, al 199 105 105 per le chiamate da cellulari o fuori distretto telefonico (a pagamento secondo il proprio piano tariffario).