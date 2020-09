Nozze d’oro e di diamante, a San Miniato festeggiano 160 coppie

Sono 160 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2020, 50 e 60 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il settimo anno consecutivo, con un momento di festa sabato 12 settembre, a partire dalle 10, al campo di basket adiacente alla Casa Culturale a San Miniato Basso.

Sono 120 le coppie che festeggiano 50 anni di matrimonio, mentre le altre 40 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme. L’amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare alla cerimonia, nata proprio per festeggiare insieme. L’appuntamento solitamente viene celebrato in primavera, ma quest’anno il Covid 19 ha spostato in avanti la giornata molto attesa dalla cittadinanza.

Mascherina per tutti, distanziamento e una cerimonia all’aria aperta sono le condizioni per far sì che, anche nel 2020, si possa festeggiare tutti insieme questo bellissimo traguardo. Dopo i saluti istituzionali, sarà consegnata alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, una stampa della città di San Miniato dedicata a Napoleone e sarà scattata una foto ricordo degli sposi con il sindaco.