Un architetto di Fucecchio ospite al Global Design Award

“Il covid ha costretto chi come me lavora molto all’estero, a rivedere il modo di lavorare, ma eventi come questo ci mostrano come alla fine torneremo alla nostra vita normale anche grazie al design”. Così l’architetto di Fucecchio Francesco Sani racconta la sua partecipazione come ospite alla cerimonia di premiazione dello Iai Global Design Award, il più importante premio di design dell’area Asia Pacifico organizzato dall’Asia Pacific Designer Federation con sede a Shanghai.

Quest’anno la premiazione della 12esima edizione del concorso si è svolta in concomitanza con l’inaugurazione dello Iai International Design Festival nella città di Tianjin, vicino a Pechino. Per 3 giorni è stato possibile assistere a mostre di arte e di design, vedere i progetti finalisti delle varie categorie ed infine partecipare alla cerimonia di premiazione il giorno 27 agosto.

“Un evento grandissimo – per Sani – e organizzato nei minimi dettagli per mostrare, forse quest’anno più degli anni scorsi, come il design sia occasione e opportunità di confronto e di crescita.

Essere scelti come ospiti a un manifestazione così importante, purtroppo soltanto in maniera virtuale per i motivi che tutti sappiamo, è sicuramente una grande soddisfazione che ripaga me in prima persona, ma anche il nostro studio di architettura che da anni lavora in Cina e che lo scorso anno è stato premiato a Shanghai come miglior studio emergente”.