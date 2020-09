Caccia, continua la consegna dei tesserini venatori a Castelfranco

Prosegue la consegna dei tesserini venatori a Castelfranco di Sotto a cura della polizia municipale. Quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, la consegna avverrà solo su appuntamento.

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 è possibile chiamare lo 0571487255. Al momento del rilascio il cacciatore deve avere con sé il tesserino venatorio della stagione precedente o ricevuta di avvenuta restituzione, licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, allegato (giallo) alla licenza di caccia, attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa, attestazione del pagamento della tassa provinciale ed attestazione del pagamento della ATC di residenza venatoria e di eventuali altre ATC.

In caso di smarrimento del tesserino dell’anno precedente o dell’allegato alla licenza di caccia, si dovrà presentare copia della denuncia di smarrimento in originale o in copia conforme. In caso di mancanza di anche solo uno dei documenti richiesti, non si potrà procedere con la consegna del tesserino.

In alternativa al tesserino tradizionale è possibile scaricare ed utilizzare sul proprio smartphone l’applicazione TosCaccia, disponibile sia per dispositivi Android che IOS. Tale App, che di fatto è un “tesserino venatorio digitale” reso disponibile dalla regione Toscana, consente di esercitare regolarmente la caccia senza necessità di ritirare il tesserino venatorio cartaceo presso il proprio Comune di residenza.