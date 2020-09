“Ci saranno molti disagi, non incolpiamo gli autisti”, l’appello dei sindacati

“Non incolpiamo gli autisti per i disagi cui si andrà incontro. I veri responsabili sono altri, quindi per quanto ci riguarda, riteniamo doveroso mettere le mani avanti”. Lo chiedono le segreterie provinciali di Pisa Filt Cgil, Fit Cisl, Ult Uil, Faisa CisalPer.

Gli autisti chiedono comprensione per quelli che saranno i disagi connessi al rientro degli alunni a scuola. “Le scuole – spiegano i sindacati – riapriranno a breve e già al livello nazionale e regionale le organizzazioni sindacali hanno espresso contrarietà e preoccupazione per quella che sarà l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico conseguente ai vari Dpcm.

Non vogliamo quindi entrare in questo tipo di diatriba, quello che ci preme portare all’attenzione dell’opinione pubblica è il fatto che sicuramente ci saranno molti disagi, dovuti a fattori connessi alle direttive emanate dal governo centrale e regionale. Tanto per fare alcuni esempi ragazzi lasciati a piedi (terra) causa saturazione della capienza dei bus o ritardi dovuti a difficoltà nell’incarrozzamento dei passeggeri, causate dalle capienze ridotte dei bus.

Come difficoltà nel far rispettare le regole a bordo. Il tutto andrebbe poi a sommarsi a quelle che sono le difficoltà fisiologiche del trasporto pubblico su gomma”.