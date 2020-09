Trasporto scolastico, da lunedì parte il servizio a San Miniato: solo andata

Meno tre al rientro in aula e anche gli ultimi dubbi sul trasporto scolastico trovano una risposta. Da lunedì 14 settembre a San Miniato sarà riattivato anche il trasporto scolastico: quest’anno, però con regole nuove, secondo quanto indicato dal ministero per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

Tra le novità c’è l’obbligatorietà per le famiglie di sottoscrivere un patto di corresponsabilità, nell’ottica dell’alleanza educativa che contraddistingue questo particolare anno scolastico. Per coloro che vogliono usufruire del servizio, a partire da lunedì, dovranno inviare il patto (con allegata copia del documento di identità) alla mail trasportoscolastico@comune.san-miniato.pi.it. Il documento dovrà essere inviato almeno entro le 13 del giorno lavorativo che precede l’inizio del servizio.

Il personale dell’Ufficio scuola, nelle ultime settimane, ha lavorato in costante relazione con gli istituti comprensivi del territorio, per garantire la ripartenza del servizio in completa sicurezza e nel rispetto delle linee guida, secondo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre.

Dal 14 settembre sarà, dunque, garantito solo il servizio di andata per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno scorso: gli orari sono consultabili sul portale E-Civis (sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/) nella sezione Documenti. Nei prossimi giorni saranno inoltre comunicate le date e gli orari di avvio dei percorsi di ritorno e la possibilità di accogliere anche le richieste di coloro che hanno fatto domanda fuori termine.