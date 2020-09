Zanzara tigre, effettuata la disinfestazione

Anche quest’anno l’amministrazione ha provveduto ad effettuare la disinfestazione contro le zanzare sul territorio comunale. In particolare ha riguardato aree, strutture e pertinenze pubbliche o di proprietà del Comune di Santa Maria a Monte, ed ha visto l’esecuzione di interventi di disinfestazione larvicida e adulticida, nonché il monitoraggio della proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune. Sono stati privilegiati interventi larvicidi nella tombinatura stradale, effettuati insieme alle attività di monitoraggio e finalizzate alla completa rimozione dei focolai larvali.

“Unitamente alla lotta alle zanzare sono stati svolti interventi ciclici di derattizzazione sull’intero territorio comunale- spiega l’assessore Elisabetta Maccanti -, mediante anche una predisposizione di erogatori fissi di esche rodenticida con particolare attenzione alle aree pubbliche maggiormente a rischio per la presenza dei roditori quali: mercati ortofrutticoli, giardini pubblici, parchi aperti alla cittadinanza, vicoli del centro, zone con postazioni di cassonetti per la raccolta di Rsu, argini di fossi e canali, reti fognarie (griglie e pozzetti, tubazioni e caditoie) e ovunque vi siano condizioni ambientali tali da far presupporre la presenza e\o la frequentazione di popolazione infestante”.

“E’ stata inoltre realizzata – aggiunge – la disinfezione e la sanificazione dei luoghi da tutti gli insetti che possono causare inconvenienti igienico -sanitari. Lo svolgimento degli interventi è stato effettuato ciclicamente con cadenza bimestrale tenendo conto della sicurezza della popolazione, degli operatori e dell’ambiente”.