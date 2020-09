A San Miniato è ancora estate: Ztl leggera per tutto settembre

La Ztl leggera pensata per i weekend del centro storico andrà avanti fino alla fine del mese di settembre. Prosegue quindi la sperimentazione iniziata a maggio, con San Miniato parzialmente chiusa al traffico, dalle 19,30 alle 24, in modo da creare una zona pedonale dove poter far occupare suolo pubblico alle attività del centro storico, messe a dura prova dall’emergenza coronavirus.

Durante i fine settimana, la polizia municipale sarà in giro per le strade del centro per controllare che non vi siano assembramenti o comportamenti non consoni. L’amministrazione comunale ha deciso di estendere quella che era nata come una sperimentazione, richiesta delle associazioni di categoria e dagli esercenti, concedendo questi spazi in forma completamente gratuita. Il venerdì e il sabato resteranno quindi chiuse al traffico via IV novembre, via Conti, piazza del Popolo e via Ser Ridolfo.

Si conclude invece l’esperienza dei Martedì del centro storico, un’iniziativa estiva che da anni è molto apprezzata da esercenti e turisti. Il bilancio di una stagione diversa come quella appena conclusa, è comunque positivo, con buone prospettive e margini di miglioramento anche per l’anno prossimo, dove è già preventivato di poterla ripetere.