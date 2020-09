Lavoro, il comune di Fucecchio cerca 5 persone

Sono tre i bandi di concorso indetti dal comune di Fucecchio, tutti con scadenza il 24 settembre. L’ente ricerca cinque persone, per mansioni diverse, da inserire nell’organico. Di queste, quattro avranno un contratto a tempo indeterminato.

Tra le figure che saranno assunte, tre rientrano nella categoria di istruttore amministrativo contabile, uno in quella di istruttore direttivo amministrativo contabile e un tecnico specializzato.

I requisiti di base per presentare domanda sono essere cittadino italiano o di un paese membro dell’Unione europea o, se proveniente da paesi extra Ue, essere titolari di un permesso di soggiorno. Anche conoscere e parlare l’italiano è una delle richieste, così come avere almeno 18 anni. Per la carica di istruttore direttivo amministrativo contabile, il candidato dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni. Inoltre, per tutti i bandi di soccorso, il candidato dovrà godere dei diritti civili e politici, non dovrà avere condanne penali e possedere un’idoneità psico-fisica all’impiego.

Per le diverse mansioni sono richiesti diversi titoli di studio: per i tre istruttori amministrativi contabili è richiesto il diploma superiore, il tecnico dovrà essere in possesso della patente C e di attestati che certifichino le competenze nella conduzione di mezzi come escavatori. Dovrà aver frequentato la scuola dell’obbligo e avere esperienza lavorativa di almeno cinque anni. All’istruttore direttivo, invece, è richiesta una laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 24 settembre indirizzate al comune di Fucecchio – Servizio Personale, via La Marmora 34 e potranno essere trasmesse in modalità telematica da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC comune.fucecchio@postacert.toscana.it o in modalità telematica da casella di posta elettronica non certificata all’indirizzo mail concorsi@comune.fucecchio.fi.it.