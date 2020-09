Lavoro, 6 posti a tempo indeterminato al comune di Empoli

Sono disponibili 6 posti di lavoro a tempo indeterminato all’interno dell’amministrazione comunale di Empoli. Sono stati pubblicati infatti ieri martedì 15 settembre in Gazzetta Ufficiale, tre bandi di concorso per soli esami per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato Categoria D – Posizione Economica D1.

Si tratta di tre posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico Direttivo” per il settore lavori pubblici e patrimonio, 2 posti nello stesso profilo per il servizio urbanistica e un posto come “Programmatore Esperto” per il servizio sistemi informatici.

Dunque sei posti categoria D, dei primi due concorsi un posto ciascuno ha riserva prioritaria per le forze armate. Per i posti nel settore lavori pubblici occorre un titolo di studio fra questi: diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile, Architettura o equipollenti. Per le due posizioni nel servizio urbanistica Ingegneria Civile, Ingegneria edile, Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o equipollenti. Per quello nei sistemi informatici diploma di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o equipollenti.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono far pervenire domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione “Bandi di Concorso” del sito istituzionale del Comune di Empoli (www.empoli.gov.it) entro le 23,59 del 15 ottobre 2020.