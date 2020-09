Guasto imprevisto a Pisa, alcune zone senza acqua

A causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Pisa, nel pomeriggio di oggi giovedì 17 settembre si stanno verificando abbassamenti di pressione in alcune zone della città.

Le aree interessate sono quelle di Cisanello, Pisanova, Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Montacchiello e nelle zone di via Garibaldi, via di Pratale e via del Brennero. Inoltre nel tratto di via del Brennero compreso tra le vie Paparelli e Puccini potrebbe mancare l’acqua.

I tecnici sono già sul posto e stanno predisponendo l’intervento di riparazione. Il ripristino del regolare servizio, al momento previsto intorno alle 20, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.