Niente bancomat a Ponticelli, la protesta di un’anziana

Niente bancomat a Ponticelli, frazione di Santa Maria a Monte, protesta una residente. Lo fa con un post sui social in cui stigmatizza la situazione.

“Possibile – scrive Marta Laras – che a Ponticelli non ci sia più un bancomat? La banca da anni è chiusa, alla Coop dopo il furto non l’hanno più messo e noi bisogna andare su a Santa Maria a Monte il che non è facile”.

“Io sono anziana – spiega la signora – on ho mezzi, nel pullman non ci posso salire e mi devo fare accompagnare da qualcuno. È eegolare? Intanto i nostri amministratori hanno pensato solo alle piste ciclabili e al semaforo vicino alla Coop”.