Servizi educativi, ripartono le attività al Ciaf Maricò e al Centro La Ghironda

I servizi educativi di Santa Croce sull’Arno riaprono le loro attività al Ciaf Maricò e al Centro La Ghironda.

Le famiglie santacrocesi da domani (21 settembre) avranno la possibilità di iscrivere bambine e bambini da 0 a 11 anni ad una delle attività educative proposte dal Comune di Santa Croce sull’Arno, nelle sedi del capoluogo o di Staffoli del Ciaf Maricò e all centro Bambini&Genitori La Ghironda.

Per i più piccoli, da 0 a 3 anni, aprono le porte del Centro La Ghironda dove verranno svolte, insieme ad un genitore (o altro adulto di riferimento) e ad una educatrice, attività volte a consolidare relazioni, facilitare gli apprendimenti, lo sviluppo cognitivo, l’espressione emotiva e l’espressione. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per bambine e bambini delle primarie di Santa Croce che non hanno il rientro pomeridiano viene attivato il laboratorio studio/integrazione tempo scuola. I bambini raggiungono, accompagnati dalle educatrici attraverso il servizio Pedibus o il trasporto scolastico, i locali del Ciaf Maricò dove pranzano; dopodiché vengono suddivisi in microgruppi per fare i compiti che sono stati assegnati a scuola. Terminati i compiti, alle 16,30, vengono proposte attività di gioco, laboratoriali, educative. Questa offerta è attiva dal lunedì al venerdì.

Nei giorni di apertura dello spazio gioco 6-11 anni è previsto il servizio Pedibus: i bambini iscritti saranno accompagnati dalle educatrici dalla scuola (che termina il proprio orario alle 16) fino al Ciaf Maricò.

Per la fascia di età da 3 a 6 anni (scuola Infanzia) saranno aperti gli spazi del Ciaf Maricò per due giorni a settimana per attività di gioco educativo e laboratori. Nella sede distaccata di Staffoli saranno proposte attività per bambini da 6 a 11 anni (fascia d’età scuola primaria) e per bambini della fascia d’età 3-6 anni (fascia d’età scuola dell’Infanzia). Le iscrizioni resteranno aperte da lunedì 21 settembre 2020 a venerdì 23 ottobre.

Le iscrizioni saranno raccolte in presenza previo appuntamento telefonico chiamando i numeri 0571.389975 e 0571.389929, ufficio Scuola del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Poiché è ancora in corso l’emergenza Covid-19, il Comune di Santa Croce sull’Arno si riserva la possibilità di effettuare una rimodulazione dell’organizzazione dei servizi nel caso in cui si verifichi una riacutizzazione della pandemia o intervengano linee nazionali diverse da quanto fino ad ora stabilito.

Per garantire la sicurezza delle persone partecipanti alle attività sono stati stabiliti dei numeri massimi di iscrizioni per spazio educativo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.santacroce.pi.it