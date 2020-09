Case popolari, pubblicate le graduatorie nell’Empolese Valdelsa

Da ieri, 23 settembre, sono in pubblicazione per 15 giorni le graduatorie relative ai comuni di Empoli, Gambassi Terme e Capraia e Limite. L’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa sta procedendo alle pubblicazioni delle graduatorie provvisorie degli ammessi al bando pubblicato a fine 2019 per le assegnazioni di alloggi popolari di proprietà degli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Le graduatorie possono essere consultate sul sito dell’Unione dei comuni e su quello dei singoli comuni. I richiedenti potranno inoltre avere tutte le informazioni contattando gli sportelli sociali del proprio comune di residenza. Nel periodo di pubblicazione i richiedenti che hanno presentato domanda nei Comuni di Empoli, Gambassi Terme e Capraia e Limite potranno presentare eventuali opposizioni alla commissione Tecnica per la Casa.

Nei prossimi giorni l’Unione procederà alla pubblicazione delle graduatorie di tutti gli altri comuni del territorio.