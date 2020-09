Condotta da sostituire, l’intervento di Acque da 430mila euro

Proseguire nell’opera di graduale ammodernamento della rete idrica, garantire miglioramenti sensibili nel servizio per un numero significativo di utenze, ed eliminare il rischio di perdite su tubazioni attualmente vetuste. È con questi obiettivi che Acque SpA, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Empoli, è al lavoro a Montemagnoli, per la sostituzione di un importante tratto di condotta in via Poggio Piedi. L’operazione porterà alla posa di circa 1200 metri di nuove tubazioni, nel tratto compreso tra l’incrocio con via d’Ormicello e l’abitato della frazione empolese, e comporta un investimento di 430mila euro.

La condotta che verrà sostituita è conosciuta dai residenti, dall’amministrazione comunale e dallo stesso gestore idrico per il numero piuttosto frequente di rotture. Per questo, mentre Acque in passato svolgeva i pur necessari “interventi tampone”, al contempo era già stato progettato il completo risanamento dell’infrastruttura, che nei prossimi mesi diventerà realtà. Con l’occasione, verranno realizzati anche i nuovi allacci d’utenza e l’attraversamento del torrente Ormicello, tramite una struttura portante in acciaio. L’intervento, cominciato nelle settimane scorse, dovrebbe concludersi entro gennaio del prossimo anno. I vantaggi che ne conseguiranno saranno molteplici: la significativa riduzione delle perdite garantirà un netto miglioramento del servizio, in più le dimensioni e il materiale della nuova condotta (ghisa sferoidale) porteranno anche al potenziamento dell’acquedotto, adeguando ampiamente il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile nella zona.

I lavori in corso a Montemagnoli si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Empoli, anche con riferimento alle frazioni, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto locale. Non a caso, nella vicina Monterappoli sta giungendo alla conclusione il doppio intervento sulle condotte idriche in via delle Ville e in via d’Ormicello: qui sono stati sostituiti più di 2400 metri di rete, per un investimento complessivo di 400mila euro.