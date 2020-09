Al via Puliamo il mondo, la manifestazione promossa da Legambiente che si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della salvaguardia e della tutela ambientale. E, come di consueto l’amministrazione comunale di Fucecchio ha deciso di dedicare la prima giornata alle scuole.

Questa mattina (25 settembre), infatti, l’assessore all’ambiente Valentina Russoniello, insieme a due educatori ambientali messi a disposizione dal Consorzio forestale delle Cerbaie, ha fatto visita alle classi quinte delle scuole primarie Pascoli e San Pierino per parlare agli studenti di ambiente e biodiversità.

Foto 3 di 3





“Non volevamo rinunciare alla manifestazione – spiega l’assessore Russoniello – e abbiamo deciso di adottare una veste nuova per quest’anno nel pieno rispetto dei protocolli sanitari tenendo delle lezioni in classe di educazione ambientale anziché portare gli alunni fuori a pulire alcune zone del paese come di consueto. Ci tengo a ringraziare gli insegnanti per la disponibilità e il Consorzio forestale delle Cerbaie per aver messo a disposizione di questo progetto il proprio personale appassionando alla biodiversità e trasmettendo l’amore che hanno verso il nostro territorio”.

La manifestazione Puliamo il Mondo proseguirà a Fucecchio sabato e domenica con alcune associazioni del territorio impegnate nella pulizia di alcune aree verdi.