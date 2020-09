Trasporto pubblico locale, cinque nuove corse per le scuole di Fucecchio

In tutta la città metropolitana sono 73 le nuove corse dedicate agli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici. Solo per la tratta Fucecchio-Empoli (e viceversa) sono previste cinque corse in più nell’arco della giornata. La Città Metropolitana di Firenze ha concordato con i gestori del Tpl e i dirigenti scolastici un robusto rinforzo delle corse per e dagli istituti scolastici di competenza della Metrocittà, in modo da offrire un più ampio servizio agli studenti e a quanti operano nelle scuole superiori nella delicata fase dell’emergenza sanitaria.

Tre le corse che partono da Empoli e arrivano a Fucecchio: la prima alle 7,15 parte della stazione empolese e arriva alle scuole di piazza Pertini a Fucecchio alle 7,50, la seconda parte alle 11 e arriva alle 11,45 e la terza dalle 15,10 per arriva nella città di Montanelli alle 16,05. In direzione opposta, da Fucecchio verso Empoli, una corsa parte alle 8,20 per arrivare alle 9,05 e l’altra parte alle 14,10 e arriva alle 14,55.

“E’ il frutto di un lavoro letteralmente straordinario – sottolinea Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere della Città Metropolitana delegato al trasporto pubblico locale – Sono state organizzate ben 73 nuove corse che consentono di coprire il territorio e la domanda degli studenti e non solo, in condizioni di sicurezza. Alcuni aspetti saranno puntualizzati in corso d’opera ma siamo soddisfatti di aver accompagnato l’inizio dell’anno scolastico con risposte puntuali e continueremo a farlo”.

Nove corse di rinforzo in Mugello (tre per l’ingresso, le altre per il rientro) per gli studenti del Giotto Ulivi e del Chino Chini, tre per la zona di riferimento di Scandicci per gli istituti Russell Newton, Meucci e Rodolico, quindi otto (quattro e quattro) per il Balducci di Pontassieve, tre per gli istituti scolastici di San Bartolo a Cintoia, tre per le scuole superiori di Sesto Fiorentino, due per il servizio a Firenze degli istituti Rodolico e d’Arte a Porta Romana, quindi sette per il Gobetti di Bagno a Ripoli, sette anche per le scuole Marco Polo, Gramsci, Peano e Saffi, quattro per gli istituti del Valdarno, due in più per gli istituti di Prato, cinque per Fucecchio, ben sedici (sette per gli ingressi) per le scuole superiori di Empoli, quattro per l’Enriques di Castelfiorentino.