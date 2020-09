Confesercenti Toscana Nord, Lazzeri coordinatore per l’area di Santa Maria a Monte

Confesercenti Toscana Nord ha un nuovo coordinatore per l’area di Santa Maria a Monte. Nei giorni scorsi la dirigenza Valdera ha affidato il compito a Giacomo Lazzeri, laureato con il massimo dei voti e la lode in fotografia a 23 anni e ora svolge attività come fotografo professionista.

“Crediamo – spiegano il responsabile area pisana Simone Romoli e il coordinatore Valdera Claudio Del Sarto – di aver trovato la persona giusta per coordinare un’area dove la nostra associazione storicamente ha sempre svolto un ruolo di traino per le attività commerciali e turistiche.

Il nostro lavoro di rappresentanza vuol dire essere interlocutori credibili delle amministrazioni e per farlo bisogna mettere in campo persone preparate e che hanno a cuore il settore del commercio e ovviamente il territorio. Giacomo Lazzeri incarna sicuramente questo profilo e per questo gli auguriamo un buon lavoro”.