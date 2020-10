“Competenza unita alla disponibilità”, doppio pensionamento a San Miniato

Doppio pensionamento al comune di San Miniato: dal primo ottobre si conclude l’attività lavorativa per Carla Gazzarrini, responsabile dell’ufficio tributi, mentre dal primo novembre andrà in pensione Manuela Carli, un’altra storica figura dell’ufficio ragioneria dell’Ente.

Carla Gazzarrini è dipendente del Comune dal 1991, quando fu assunta al Ced (Centro elaborazione dati), per poi diventare, nel 2008, responsabile dell’ufficio tributi, mentre Manuela Carli fu assunta nel 1982 e, dopo un breve periodo trascorso all’ufficio scuola, passò alla farmacia comunale in qualità di amministrativo per poi approdare all’ufficio ragioneria, di cui ben presto divenne un punto di riferimento per tutti i colleghi.

“Ringrazio Carla e Manuela – dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – per la professionalità e precisione con cui hanno svolto il lavoro in questi anni di servizio al comune di San Miniato, la loro competenza unita alla disponibilità e collaborazione nei confronti dei colleghi e degli amministratori, manifestate sempre con grande cortesia e gentilezza, sono stati il vero valore aggiunto per il lavoro di tutto il nostro Ente. Il loro contributo umano e professionale resta prezioso patrimonio della ‘famiglia’ del comune di San Miniato al quale, sono convinto, resteranno legate. Desidero rivolgere loro un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della comunità sanminiatese e, da parte dell’amministrazione, fargli i più sinceri auguri per questo nuovo capitolo della loro vita che sta per cominciare”.