Contributo affitti, pubblicato il bando a Santa Croce: c’è tempo fino al 15 ottobre

C’è tempo ancora fino al 15 ottobre per compilare la domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione per il 2020 a Santa Croce sull’Arno. È stato pubblicato il mando e la domanda, per essere compilata correttamente, deve avere anche una copia del documento e di tutti gli altri allegati richiesti: potrà essere presentata solamente tramite la procedura online sulla piattaforma predisposta dal Comune e raggiungibile al link https://painnovativa.it/comune/santacroce/contributi-locazione/.

I requisiti e le condizioni di ammissione e tutti gli elementi necessari ad individuare chi può richiedere il contributo previsto sono indicati nell’avviso pubblicato all’albo pretorio del comune di Santa Croce sull’Arno.

Per eventuali informazioni o in caso di problemi tecnici, è possibile contattare il numero 0571 389981 il martedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9,30 alle 13,30.

Ulteriori informazioni disponibili anche sul sito del comune di Santa Croce sull’Arno: http://bit.ly/SCSAaffitti2020.

Soltanto per gli ultra 65enni privi di rete familiare sono previsti accessi di persona previo appuntamento telefonico.