Tra le macerie de L’Aquila, in addestramento una squadra della Misericordia di Santa Croce sull’Arno

Una squadra della protezione civile della Misericordia di Santa Croce sull’Arno parteciperà al raduno internazionale delle unità cinofile, il K9 Sar Camp a Prata D’ansidonia, in provincia de L’Aquila. Il gruppo di operatori a 4 e 2 zampe si allenerà per la ricerca dispersi tra le macerie de L’Aquila, ma non come si fa in una semplice esercitazione, piuttosto questa è una simulazione di come si salvano vite in una situazione di emergenza.

Un vero e proprio addestramento, insomma, con tanto di chiamata a sorpresa: una volta montato il campo infatti, la richiesta di soccorso potrebbe arrivare in un momento qualsiasi delle prossime 48 ore. Imprevedibile, come lo è ogni tragedia. D’altra parte a questo si prepara la squadra: a esserci quando serve.