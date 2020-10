Covid19, 5 casi in una settimana a Fucecchio

Sono cinque anche questa settimana, come la scorsa, i nuovi contagi da Covid-19 a Fucecchio. Ma, a differenza di 7 giorni fa, stavolta si registrano anche due guarigioni. Le persone attualmente positive residenti sul territorio comunale, quindi, passano da 24 a 27.

Stabile a quota 2 il numero delle persone ricoverate in strutture ospedaliere, gli altri 25 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi che al momento non richiedono cure sanitarie.